Santiago Giménez recuperó su mejor nivel en Feyenoord y llamó la atención de otros clubes de Europa para hacerse con sus servicios en este mercado de fichajes. Uno de los equipos que está tras los pasos del Bebote es nada menos que el AC Milan, institución que en los últimos días realizó una oferta que fue rechazada por los neerlandeses.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los italianos ponen los ojos en el surgido en Cruz Azul, al cual ya intentaron fichar en el pasado libro de pases de verano, periodo en el cual también buscó hacerlo el Nottingham Forest inglés. Al respecto, en las últimas horas salió a la luz una entrevista realizada meses atrás en la cual el propio futbolista de 23 años brindó detalles acerca de cómo fue ese intento de Milan por sacarlo de Países Bajos y la posterior respuesta de Feyenoord.

“El último día del mercado de fichajes de verano Milan ofertó la mitad de lo que ofreció Nottingham (Forest), y Feyenoord dijo que no. Entendí al club y tuve que quedarme. Hubiera sido una gran oportunidad, y se qué vendrán otras oportunidades, pero cuando ellos (por el Milan) me llamaron pensé: Wow”, manifestó Giménez en diálogo con el podcast We Are Brave.

Luego de ese intento, Milan volvió a la carga por el artillero mexicano con una oferta que fue considerada insuficiente por la entidad de Rotterdam. Si bien medios italianos afirmaron que el monto ofrecido por los lombardos estaba cerca de los 30 millones de euros, el periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de fichajes, informó que dicha suma era de 20 millones e incluía un 10% de una futura venta.

Por lo pronto, Feyenoord no bajaría sus intenciones de recibir al menos 40 millones de euros por el ex futbolista de La Máquina, a quien pretenderían mantener en su plantilla hasta, al menos, el próximo mercado de fichajes.

Los números de Santiago Giménez con Feyenoord en la temporada 2024/2025

Vale recordar que Santiago Giménez ha recuperado su poder de gol en Países Bajos luego de una lesión de muslos que lo alejó de las canchas entre mediados de septiembre y noviembre del 2024. Sin ir más lejos, el ariete ha marcado 15 goles en 18 partidos (once tras la lesión) teniendo en cuenta todas las competencias que ha disputado su equipo hasta el momento.

