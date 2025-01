Cruz Azul trabaja para conseguir un nuevo entrenador después de la polémica salida de Martín Anselmi de La Máquina. Mientras el técnico argentino ya fue presentado en el Porto de Portugal, la directiva cementera analiza las distintas opciones que hay en el mercado.

Uno de los candidatos a dirigir a Cruz Azul es Efraín Juárez, quien viene de salir campeón con Atlético Nacional en Colombia. El reconocido periodista David Faitelson reveló que el técnico mexicano ya tenía preparadas las maletas en caso de que La Máquina le ofrezca el cargo.

Cabe destacar que Efraín Juárez está viviendo en Barcelona, por eso tendría que viajar a México con las maletas. Por otro lado, el entrenador de 36 años reveló en una entrevista también con David Faitelson que ha tenido ofertas de Europa después de lo que fue su exitoso paso por Atlético Nacional.

“En Europa han habido un par de acercamientos con clubes importantes, a lo mejor no en las mejores ligas, a nivel de las top 5, pero sí te puedo decir que son ligas emergentes, que son clubes importantes y estamos en eso”, reveló Efraín Juárez en “Faitelson Sin Censura”.

Efraín Juárez fue campeón con Atlético Nacional (@efrajuarez)

“La realidad es que hoy estoy feliz porque todo lo realizado en Atlético Nacional ha tenido frutos… se han abierto puertas que pueden ser interesantes en un futuro“, manifestó el entrenador mexicano, quien también comentó qué lo motivaría a la hora de elegir una oportunidad para dirigir.

Efraín Juárez habló sobre Cruz Azul

“Más allá de un club específico estoy buscando un proyecto, uno que tanto ellos como yo podamos unirnos en una misma idea que es pelear campeonatos. La realidad es que Cruz Azul obviamente con el plantel y la jerarquía que tiene siempre es interesante, pero la realidad es que no puedo estar cerrado a ninguna circunstancia”, comentó Efraín Juárez.

Por último, el ex técnico de Atlético Nacional reveló que recientemente recibió una oferta de un equipo de la MLS: “En la MLS te soy sincero, en la primera semana de enero me buscó un equipo que tenía técnico y con ese compromiso que tenía con Atlético Nacional decidí ni siquiera platicar con ellos, porque mi intención en ese momento era seguir con Atlético Nacional, jugar Copa Libertadores, pero bueno, a toro pasado no se puede hacer nada”.