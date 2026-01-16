Luego de un 2025 con cambios, nuevos desafíos llegarán para el delantero Hirving Lozano. Tras ser futbolista en la MLS en San Diego FC, que empezó a competir el año pasado en el torneo, el mexicano seguirá su camino en otro lado tras tener problemas con el técnico, Mikey Varas.

Publicidad

Publicidad

Con este escenario, el futuro del jugador es incierto. Sin embargo, un entrenador que se ilusiona con tener al futbolista es Guillermo Almada, hoy trabajando en el Real Oviedo de España, en la Primera División. Al entrenador se le consultó por el posible fichaje del ex Napoli de Italia.

Así se refirió en diálogo con La Nueva España: “Yo lo conozco, no como amigo, pero sí he tenido conversaciones con él. Es un jugador que, indudablemente, nos daría distintas variantes en la zona ofensiva. No he hablado con él en estos días porque eso lo lleva Jesús Martínez. Solo hablo con los futbolistas cuanto están cerca de cerrar el fichaje. Ahí ya me involucro un poco más“.

Guillermo Almada se ilusiona con el arribo de Hirving Lozano. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Y continuó sobre el mercado de pases: “Prefiero un delantero. Nosotros jugamos con delantero. Buscamos atacantes por dentro y por fuera, que aporten una variante distinta a lo que tenemos. Así que estamos en comunicación con Jesús Martínez y todos los estamentos del club“.

Por otro lado, deslizó: “Están haciendo lo imposible para tratar de reforzar. Saben que es difícil por el límite. Hay variantes que el club está buscando y ojalá podamos encontrarlas porque, indudablemente, las necesitamos“. El DT dejó entrever que Martínez, presidente del Grupo Pachuca, se encarga de las negociaciones.

¿Cómo fue el 2025 de Hirving Lozano en San Diego FC?

ver también El entrenador de San Diego utilizó seis palabras para sentenciar el futuro de Hirving Lozano

En lo que respecta al 2025 del futbolista de 30 años, fue parte de 34 compromisos con la nueva franquicia de Estados Unidos, en los que fue titular en 24 de ellos. Marcó 11 goles y realizó 9 asistencias, demostrando un aporte importante pese a la confrontación con el estratega del equipo.

Publicidad

Publicidad

En síntesis