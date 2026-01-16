El entrenador de San Diego utilizó seis palabras para sentenciar el futuro de Hirving Lozano

La novela de Hirving Lozano con San Diego FC parece que todavía tiene muchos capítulos. A pesar de que tanto la institución como el entrenador Mikey Varas comunicaron que no tendrán en cuenta a ‘Chucky’, el mexicano desea quedarse en el equipo estadounidense.

Esta situación genera incertidumbre. Hirving Lozano quiere jugar el Mundial 2026, pero según lo reportado el extremo no tiene la intención de abandonar a San Diego. En las últimas horas al técnico de la institución le volvieron a preguntar por ‘Chucky’ y su respuesta fue contundente.

Las declaraciones de Mikey Varas

“Él (Hirving Lozano) no está en nuestro planes. No va a jugar para nosotros. Hay interés afuera, entonces ojalá pueda irse para que pueda jugar el Mundial con su país”, manifestó Mikey Varas ante una consulta del Diario AS. Es decir, San Diego se mantiene firme en su postura.

Luego se le preguntó al técnico si la situación de Hirving Lozano podría distraer a su plantel: “No hay distracciones para nada. Al grupo se lo notificamos con transferencia, al igual que lo hicimos con Hirving y su representante. El grupo está listo para entrenar y nadie piensa en eso”.

Hirving Lozano tuvo una pelea irrecuperable con Mikey Varas (Getty Images)

“Nosotros queremos que Hirving juegue el Mundial. Nosotros no encajamos juntos, el club y él“, concluyó Mikey Varias acerca del futbolista de la Selección Mexicana. ‘Chucky’ llegó hace un año a San Diego como el primer Jugador Designado del nuevo equipo de la MLS.

Sin embargo, una pelea entre Hirving Lozano y el entrenador en 2025 generó las peores consecuencias para el extremo. En la Liga MX algunos equipos se han interesado, pero el salario de 6 millones de dólares de ‘Chucky’ lo hace imposible de costear salvo que el delantero quiera rebajarse el sueldo.

En síntesis