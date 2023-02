Apenas días después de que se diera a conocer que el Mallorca ya negocia una ampliación de contrato con Javier el Vasco Aguirre, el director técnico mexicano se encuentra para enfrentar una vez más, con un equipo modesto, al poderoso Real Madrid, esta vez en el estadio Son Moix.

El Real Madrid tendrá las bajas del defensa brasileño Eder Militao y del francés Karim Benzemá. Javier Aguirre habló de esas dos ausencias: "Benzema fue el mejor jugador del mundo el año pasado ya que ganó el Balón de Oro, está rompiendo registros goleadores en el Real Madrid, que no es poca cosa. Es el capitán y un baluarte. Militao también es importante. No me alegro de que se lesionen porque somos compañeros de trabajo y me puede pasar a mí mañana, pero es cierto que son dos jugadores importantes para ellos".

Previo a este partido de la jornada 20 de la temporada 2022-23 de la primera división española, el Real Madrid va en segundo lugar con 45 puntos y el Mallorca es décimo con 25 puntos. Sobre el partido ante su histórico rival, Javier Aguirre comentó que "son el Madrid y jugarán con once cracks de nivel mundial y será complicado. Las sensaciones son buenas porque después del golpe de Cádiz creo que hemos reflexionado. Vimos lo que hicimos mal y esperemos que no se repita. Son buenas sensaciones, pero el Madrid siempre te complica, sea de local o de visitante es el favorito. Seguramente sufriremos, pero tengo buenas sensaciones, sí".

Sobre el manejo del aspecto anímico de los jugadores del Mallorca previo a enfrentar a un rival de gran jerarquía, Javier Aguirre comentó: "Es de los partidos más fáciles en cuanto a motivación, no hace falta decirles nada. Saben que jugar contra el Real Madrid son oportunidades únicas y ganarle o empatarles lo vas a contar por el resto de tus días, porque no es fácil meterles mano".

Javier Aguirre y la polémica con Vinicius

El partido de la primera vuelta en el estadio Santiago Bernabeu quedó marcado por la victoria del Real Madrid por 4-1 sobre el Mallorca. En ese juego, Vinicius delantero brasileño madridista provocó con sus bailes y actitudes una molestia en el equipo de Javier Aguirre y un pique con el defensa Antonio Raíllo quien ha lanzado críticas contra el atacante sudamericano. Sobre esta situación, el Vasco Aguirre comentó: "Mis jugadores están tranquilos y avisados. Es normal que dentro del juego haya roces o alguna palabra de más, pero para eso está el árbitro, para sancionar. Ya no es el futbol que era antes, que mirabas al línea y ya está, ahora te sacas un moco y se ve. 90 minutos tienes un tío que te está mirando y te condena. A Raíllo lo veo bien, está entrenando tranquilo, lleva muchos partidos ya y no hemos tocado el tema. Sabe qué decir y cuándo decirlo es un jugador inteligente".