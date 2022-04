Mucho se ha hablado acerca de qué es lo que sigue evitando que más futbolistas mexicanos migren a Europa, pues pareciera que calidad hay, pero habría un detonante que estaría evitando que en especial en la Bundesliga se tenga como una de sus primeras opciones a México para encontrar talento que pueda explotar sus cualidades en Alemania, como en su momento lo hicieron con Pavel Pardo o Ricardo Osorio, quienes fueron todo un éxito con el Stuttgart.

Ante esto, el peruano Claudio Pizarro, respondió a Bolavip México en una charla organizada por la Bundesliga, el motivo que estaría impidiendo que existieran más fichajes aztecas por parte de equipos como el Bayern Múnich, pues señala que esto sería por un tema que se quedaría más que nada en manos de los futbolistas. Así lo señaló en el marco del "Der Klassiker", que significa el Clásico de Alemania el cual será protagonizado por el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund este fin de semana.

“México tiene jugadores muy buenos, y eso lo sabemos desde siempre, son equipos que no faltan en los Mundiales, la Selección Mexicana es un equipo que siempre da de qué hablar además de que tiene jugadores muy importantes. Pero esto no evita que haya cosas difíciles, y no sólo para los mexicanos, sino también para los jugadores de Latinoamérica, y es la adaptación a la cultura, en general eso no ayuda, viene desde el tema del idioma, clima, cambios culturales”.

De acuerdo a lo confesado por Pizarro, quien fue futbolista del Bayern Múnich, el que no consigan adaptarse es mal visto tanto por directivos, cuerpo técnico, así como aficionados: “No se ve muy bien en Alemania cuando se ficha a un jugador latinoamericano que no consigan adaptarse y ya muchos equipos han pasado por ese tipo de problemas, por lo que esas experiencias han provocado que decidan mirar hacia el balompié de Latinoamérica, y por eso creo que no hay la cantidad de futbolistas latinos que había antes, si se le puede decir así”.

A pesar de ello Pizarro no pudo mencionar el nombre de algún futbolista mexicano que pudiera ser parte de la Bundesliga: “Mentiría si digo el nombre de algún jugador mexicano para recomendar en el futbol alemán, pero si en algún momento podría tener la oportunidad de analizar más lo que están haciendo en sus respectivos equipos podría arrojar un nombre, mientras no”.