El futbol europeo quedó paralizado por una escandalosa noticia que tiene como protagonista a la gran joya de Alemania. Este jugador estuvo en el Mundial de Qatar 2022, deslumbró en divisiones juveniles con estadísticas estratosféricas y más adelante estableció récords en la Bundesliga. Sin embargo, todo parece haber sido una farza: tendría cuatro años más de lo que se cree.

Estamos hablando de Youssoufa Moukoko. Este futbolista nacido en Camerún y naturalizado alemán es la gran promesa del seleccionado teutón y a sus 20 años está jugando cedido en Niza, procedente del Borussia Dortmund. Precisamente en el BVB saltó a la fama por sus números en juveniles y luego se convirtió en el jugador más joven en debutar y convertir con 16 años, pero ahora su supuesto padre confesó que tenía 20 años en ese momento.

Para ser más precisos, en un documental de ProSieben, Joseph Moukoko confesó bajo juramento que no es el padre biológico de Youssoufa y que tampoco nació el 20 de noviembre de 2004 en Yaundé, Camerún. Asimismo, reveló que falsificó la documentación del futbolista, tanto en el certificado de nacimiento como en los papeles que indican que el atacante alemán es su hijo.

Por el contrario, la verdadera fecha de nacimiento de Youssoufa Moukoko es el 19 de julio de 2000, también según Joseph. De esta manera, la promesa del Dortmund habría infringido el límite de edad en varias competiciones no solo a nivel club, sino también en competiciones a nivel selección nacional como la Eurocopa Sub-21 que ganaron los teutones en 2021.

Los números de Youssoufa Moukoko en las divisiones juveniles de Borussia Dortmund

Partidos: 84

Goles: 127

Asistencias: 26

G+A: 153

Youssoufa Moukoko en las divisiones juveniles del Borussia Dortmund (GETTY IMAGES)

La edad de Youssoufa Moukoko ya había sido cuestionada anteriormente

Debido a su alevosa superioridad en las divisiones juveniles, distintos equipos denunciaron en su momento que la edad de Moukoko era falsa. En ese momento, Joseph Moukoko declaró en defensa: “Mi hijo no puede ser mayor porque su madre, Marie, tiene sólo 28 años”. No obstante, ahora esa misma persona es la que admitió que Youssoufa no es su hijo biológico.