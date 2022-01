Luego de que el Guadalajara y el PSV Eindhoven anunciaran de manera oficial que han firmado un convenio de colaboración con vigencia de dos años desde categorías formativas hasta primer equipo, el exfutbolista Carlos Salcido, quien militara para ambos clubes, habló de lo conveniente que será esta alianza.

"A los dos clubes los conozco muy bien, comulgan con los mismos valores, son muy parecidos, trabajan bien sus fuerzas básicas y están tratando de sacar chavos con talento. Los dos ganan en esta alianza, la gente, los jugadores, los de fuerzas básicas van a interactuar mucho, seguramente gente de fuerzas básicas de Holanda va a venir a México, los de México van a poder ir para allá, habrá seguramente mesas de diálogo, aprendizajes, es una retroalimentación que les viene muy bien a los dos", consideró Carlos Salcido.

En entrevista para ESPN Digital, Carlos Salcido, retirado del futbol profesional desde 2019, consideró que gracias al PSV el futbol mexicano tendrá mayor visibilidad en el plano internacional: "lo veo como un crecimiento, he visto entrevistas de jugadores que dicen que en Europa desconocen el futbol mexicano, que a veces no lo ven y no saben quién juega, no lo pasan allá y estos son acercamientos que te ponen en la órbita de ellos. El PSV, al sacar el convenio, está mandando un mensaje a Europa que está haciendo un convenio con un club mexicano y esto te empieza a abrir puertas".

Carlos Salcido en Chivas y PSV

Con la autoridad de haber jugado para el Guadalajara entre 2001 y 2006, y para el PSV entre 2006 y 2010, Carlos Salcido mandó un mensaje al club rojiblanco: "Un jugador que está en Chivas debe saber la importancia de ese tipo de alianzas, los tiene que motivar a buscar más, si eres un gran talento o eres esa persona que hace bien las cosas dentro del club, podrás tener este tipo de experiencias, entonces que aprovechen los chavos. El futbol holandés te brinda esta parte de ir creciendo, su forma de entrenar, te brinda oportunidad de jugar Champions League, UEFA, entonces empiezas a crecer como futbolista y como persona, después te pone en un aparador en el futbol europeo, donde todos los clubes te observan por estos torneos que juegas y es donde te empiezan a conocer a nivel europeo y es donde tu apellido empieza a trascender".

El PSV ha tenido a varios futbolistas mexicanos: Francisco el Maza Rodríguez, Hirving Lozano, Cecilia Santiago, Andrés Guardado, Héctor Moreno y actualmente Erick Gutiérrez, además de, claro está, además de Carlos Salcido quien confía en que este convenio "puede ser un parteaguas no sólo para Chivas, que es un club tan importante acá en México y en muchas partes del mundo, creo que tienen que tratar de hacer este tipo de alianzas para exportar a sus jugadores, que se vean fortalecidos, aprender de otros sistemas, teorías, ojalá no sea sólo Chivas y que otros equipos hagan este tipo de alianzas".