Los Angeles Football Club fue goleado y humillado en su visita a Colorado Rapids y decretó su eliminación del campeonato de la Major League Soccer 2021. Tras una mala campaña, en la que sumaron más derrotas que victorias, el conjunto californiano finalizó 9º sobre 13 en la Conferencia del Oeste y ni siquiera logró clasificarse a los PlayOffs. Es por eso que se ha puesto en duda la continuidad de su máxima estrella: Carlos Vela.

El crack mexicano que supo ser MVP de la liga opacando a Zlatan Ibrahimović tuvo una temporada para el olvido. Debido a lesiones y molestias, solamente disputó 20 partidos en el año: marcó 5 goles y repartió 5 asistencias. Se perdió 11 compromisos de forma consecutiva en plena etapa de definición y la última vez que fue titular fue el 22 de agosto, algo que explica por qué LAFC quedó afuera de todo.

Luego de esta dolorosa caída, Carlos Vela enfrentó los micrófonos y se sinceró en conferencia de prensa. "Soy una persona que disfruta todos y cada uno de los momentos. De los buenos siempre más, pero también de los malos hay que aprender por qué pasan estos malos años, esta mala temporada. Hay que cambiarlo", destacó el atacante de 32 años.

Más adelante confesó: "Sigo siendo jugador de LAFC y como lo dije desde el primer día, vine a la MLS a ganar el título y no he podido hacerlo. Es algo que tengo todavía guardado. (Debo) seguir trabajando si sigo en este equipo y no voy a parar. En los momentos malos es cuando hay más ganas de revancha". Está claro: buscará continuar su carrera en la Major League Soccer, lo que descartaría la posibilidad de que regrese a Europa o la Liga MX.

Finaliza contrato en diciembre y aún nada...

Carlos Vela finaliza contrato con Los Angeles Football Club el 31 de diciembre de este 2021 y aún no hay pláticas con la directiva para renovar el vínculo, lo que genera ciertas dudas sobre su futuro. A pesar de que reveló que le gustaría volver a Europa, si nos dejamos llevar por sus últimas declaraciones seguirá jugando en la MLS y extenderá su contrato.