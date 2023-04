El entrenador español, Julen Lopetegui, parece estar convencido de que Raúl Jiménez no tiene nada que aportar al Wolverhampton en estos momentos. Lo cierto es que con o sin el delantero mexicano, los Lobos no consiguen regularidad. Esta vez, recibieron una dura goleada por 6-0 ante Brighton.

Raúl Jiménez lleva seis encuentros sin jugar y cinco consecutivos sin ser siquiera convocado para los partidos del Wolverhampton. En ese lapso, los Lobos han obtenido tres victorias, un empate y dos derrotas, por lo que se alejó de la zona de descenso.

El futuro de Raúl Jiménez parece sentenciado, puesto que Lopetegui ha sido claro con lo que piensa sobre el: necesita que se esfuerce al máximo porque sus rendimientos no eran acordes a la exigencia del equipo y de la Premier League.

Incluso, Lopetegui le respondió en las últimas horas a Daniela Basso, esposa del jugador mexicano. "¡Lealtad? Ser leal es romperte la cabeza y aún así estar aquí al pie del cañón", escribió la mujer en redes sociales en claro mensaje hacia el entrenador español.

La respuesta de Lopetegui a Daniela Basso

"Tengo un gran respeto por Raúl personalmente y como jugador, porque es una persona fantástica y un muy buen jugador, pero es cierto que tengo que elegir a los mejores en cada momento. Quizás no está en su mejor momento con algunos golpes que no le permiten estar al 100 por ciento. No es cuestión de lealtad, es cuestión de, quizás, el técnico eligiendo una opción sobre otra porque, por diferentes razones, no está en la mejor forma... pero estamos conscientes de lo que significa Raúl Jiménez para la historia del club", expresó Julen Lopetegui en conferencia de prensa.