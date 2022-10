A horas de la semifinales entre LA Galaxy vs. LA FC, Javier Hernández volvió a dejarla una indirecta a Gerardo Martino.

En el día de mañana se volverá a vivir una nueva edición del Clásico del Tráfico de la MLS entre Los Angeles FC y Los Angeles Galaxy. Por otro lado, a horas del encuentro, Chicharito Hernández habló con la prensa y volvió a lanzarle una indirecta a Gerardo Martino al marcar que Carlos Vela es uno de los mejores jugadores de la historia de México.

La relación entre Javier Hernández y el Tata Martino está clara que no es la mejor luego de que el argentino haya decidido no convocarlo por actos de indisciplina. A su vez, se supo que hace más de una semana tuvo una nueva reunión con el estratega, quien le explicó por qué no fue llamado en las últimas convocatorias y al mundial.

Por otro lado, como hace unos días, Chicharito Hernández volvió a lanzar una indirecta contra Gerardo Martino al hablar de Carlos Vela, otro de los históricos que no estará en el en el mundial. “Toda la vida que he hablado de él, para mí es uno de los mejores jugadores en la historia de México", comentó el atacante del LA Galaxy.

Por otro lado, Javier Hernández habló de la semifinal contra LA FC y comentó que está muy contento. "Vamos a llegar con las mismas ventajas, somos dos equipos que hemos hecho una gran temporada, que los dos tienen sus cualidades y sus defectos y esperemos que podamos nosotros imponer nuestras cualidades y que ellos no tomen ventaja de nuestras debilidades”, expresó el mexicano.

Y agregó: “Lo único que tengo en mi cabeza es que mañana vamos a jugar la semifinal de la Conferencia; es la primera vez que estoy ahí, esta organización tiene ya tiempo sin estar allí, va a ser en otro Tráfico y estoy muy contento con esta oportunidad".