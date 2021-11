La temporada para el San Jose Earthquakes finalizó antes de lo pensado: el equipo que dirige tácticamente Matías Almeyda finalizó décimo (sobre 13) en la tabla de posiciones de la Conferencia del Oeste, por lo que no obtuvo cupo para los PlayOffs. Ante este fracaso rotundo, se ha puesto en duda la continuidad tanto del Director Técnico como de algunos jugadores importantes, por lo que la directiva ya se está moviendo para conocer sus futuros.

Chris Leitch, Director Deportivo de la institución, reveló que se reunirá con el Pelado esta semana y hará "lo necesario" para poder retenerlo de cara al 2022, tarea que será difícil porque el argentino no quedó nada conforme con la actuación de su equipo. Otro elemento con el que se juntará la directiva en los próximos días es Javier Eduardo López, quien se proclamó como una de las grandes figuras de la Major League Soccer.

Luego de salir mal del Deportivo Guadalajara, la Chofis supo reinventarse y volvió a su nivel en el conjunto californiano. Disputó 32 partidos en la temporada: marcó 12 goles y repartió 3 asistencias, números que le alcanzaron para ser nominado al premio de MVP del año. Sin embargo, existe una gran incógnita con él: su préstamo con SJ finaliza el 31 de diciembre de este 2021 y aún se desconoce qué será de él para enero.

Es por eso que Chris Leitch ya estableció una fecha límite para hacerle saber a Javier Eduardo López su futuro. Será el 1 de diciembre, en menos de 3 semanas, cuando el mediapunta zurdo sepa dónde jugará y bajo qué condiciones la temporada que se avecina. Hay 3 claras opciones: que regrese a Chivas, que renueve préstamo con el club o que sea comprado de manera definitiva por San Jose.

¿Qué es lo que quiere Chofis López?

"Me encantaría quedarme (en San Jose), ojalá me pudieran comprar. Lo único que pienso es que me gustaría estar aquí y seguir mucho tiempo", señaló la Chofis López, dejando en claro que está a gusto en San Jose Earthquakes. Sin embargo, también halagó a Chivas: "Mi carta pertenece a Chivas y si me tocara regresar también me daría mucho gusto tener una revancha en ese club".