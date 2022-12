Tras la decepción que significó la eliminación en semifinales del Apertura 2022, América perdió a uno de sus referentes para el inminente Clausura 2023. Guillermo Ochoa, arquero y capitán de las Águilas, se transformó en nuevo jugador del Salernitana.

Memo vivirá su cuarta experiencia en una liga europea, por lo que en las últimas horas tuvo la chance de brindar sus primeras palabras como nuevo jugador del Salernitana: "El objetivo es salvarnos lo antes posible. Tenemos que asegurarnos de que este equipo permanezca en la Serie A el mayor tiempo posible".

Entre los motivos que brindó acerca de su elección, Ochoa deslizó la seriedad del proyecto en Salernitana. ¿Dardo para el América? "Cuando se presentó la oportunidad de jugar en la Serie A, no pude decir que no. El director deportivo me explicó en qué consiste el proyecto a mediano y largo plazo, e inmediatamente me sentí implicado".

Pese a que el América dejó claro su intención de retenerlo, Ochoa decidió no continuar. "Tenía otras ofertas para continuar mi experiencia en otros países y en otros campeonatos, pero tan pronto terminó la Copa del Mundo sentí el deseo de casarme con un proyecto ambicioso e interesante. Estoy muy contento de estar aquí, aporto mi experiencia dentro del grupo y espero poder hacer una gran contribución también en el campo", reflexionó.

Elogios para la directiva

Además de lo mencionado, Ochoa tuvo palabras de elogio para con la directiva del Salernitana: "En el futbol no es fácil encontrarse con una directiva tan honesta y directa. Realmente lo aprecié. Fue un acuerdo que hizo felices a ambas partes, ahora depende de mí ponerme a disposición del equipo y crear las oportunidades adecuadas para desempeñarme bien".