Dónde ver en México Nashville vs. LAFC de Carlos Vela por la MLS 2023: canales, streaming y TV

Pasamos hacia otro de los cruces entre equipos de distintas Conferencias, ya que Nashville jugará frente al LAFC de Carlos Vela en la jornada 9 que presenta la MLS 2023. Dicho partido será HOY, sábado 22 de abril, desde el Geodis Park con arbitraje de Theodore Unkel a partir de las 18:30 hora CDMX, agregado a la transmisión EN VIVO para México vía MLS Seasson Pass (Apple TV).

Situándose en la parte local, las "Six-Strings" vienen de perder 2-1 frente al New York FC pero no solamente eso, ya que posee una victoria en los últimos cinco partidos afrontados. En ese sentido los comandados por el inglés Gary Smith están sextos en la Conferencia Este con 11 unidades, a seis del doble liderato que tienen Cincinnati y New England.

Pasamos hacia el lado visitante, con un "The Black and Gold" que hasta el momento es el único invicto del campeonato al sumar cinco victorias con dos empates tras el 3-2 obtenido sobre LA Galaxy. Sabiendo que el miércoles jugará por Concachampions la semifinal (ida) frente a Philadelphia Union, quienes poseen a Steven Cherundolo como entrenador están segundos en el Oeste sumando 17 puntos, a uno del líder St. Louis City

Día y horario: ¿Cuándo será el partido de Nashville vs. LAFC por la MLS 2023?

Nashville vs. LAFC tendrá lugar en el día HOY, sábado 22 de abril, desde las 18:30 horas CDMX en el Geodis Park.

¿Dónde ver EN VIVO en México el partido de Nashville vs. LAFC?

Para poder observar Nashville vs. LAFC en vivo desde México se podrá hacer únicamente a través de MLS Seasson Pass (Apple TV).

MINUTO a MINUTO entre Nashville y LAFC

Así se encuentra la tabla de posiciones de la MLS, previo al partido de las "Six-Strings" y el "Black and Gold":