Sin duda el Tri vivió un duro momento en 2020 cuando el Raúl Jiménez se terminó lesionado en el partido ante Arsenal por la Premier League. Sin embargo, para el atacante del Seleccionado Nacional esto es historia debido a que regresó y volvió a ser clave. De todas maneras, el entrenador de los Wolverhampton, Bruno Lages, comentó que el mexicano se debe adaptar a una nueva realidad para seguir anotando.

Lo que ha realizado el exatacante con de América es para aplaudir de pie debido a que, con la ayuda de Adama Traore, fue un hueso a duro de roer porque él anotaba y generaba las jugadas de gol. Sin embargo, desde su lesión esto ha cambiado, por lo que el entrenador de Wolves explicó que ha sucedido en los últimos tiempos.

“Raúl sigue siendo el mismo jugador. Es un delantero top. No se siente diferente por dentro. Pero la banda de la cabeza no le da la misma potencia y dirección. A veces toca el balón y se va en otra dirección. Es un gran cambio. No podemos olvidar eso", comentó Bruno Lage en diálogos con Sky Sports sobre el momento de Jiménez.

Por otra parte, el entrenador portugués comentó que ahora la realidad del equipo cambio, por lo que el Lobo Mexicano debe jugar de otra manera ya que hay otro sistema de juego. “Sabemos que Raúl marcó muchos goles de cabeza, pero con los extremos adentro, ahora sabe que puede enlazar más adentro. Es hora de adaptarse a una nueva realidad”, expresó.

Raúl Jiménez y sus números con Wolverhampton

A pesar de que todavía debe reencontrarse con su mejor nivel, Raúl Jiménez mantiene buenas estadísticas a lo largo del 2021. Hasta el momento jugó 23 juegos, de los cuales 22 fue titular, jugó 1921 minutos y anotó cinco goles solo en la Premier League, según lo informado por Opta.