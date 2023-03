Cuando algunas voces empezaban a dudar de él, Memo Ochoa refrendó su jerarquía como portero y está firmando unos primeros meses muy positivos con la Salernitana, entregando múltiples cotejos memorables.

El portero nacido en Guadalajara luce en plenitud en esta segunda aventura por el Viejo Continente, recordando que entre 2011 y 2019 había vestido los colores de Ajaccio, Málaga, Granada y Standard de Lieja.

Uno de los momentos más polémicos de su trayectoria se dio cuando pasó por el Málaga, donde fue dirigido por Javi Gracia. En esa institución disputó la titularidad con Carlos Kameni, con el mexicano asegurando que no se llevaba bien con su colega.

El técnico español charló con Paramount+, dejando grandes referencias del exAmérica: "Lo que puedo decir de Memo Ochoa es todo bueno. No tengo nada que reprocharle ni mucho menos. Todo lo que hicimos en el tiempo que convivimos en Málaga fue positivo. Es un gran profesional, una buena persona y aceptó las decisiones, algunas de ellas difíciles también para mí".

Igualmente, Gracia reconoció que hace poco tuvo una oferta del futbol mexicano que no pudo aceptar: "En ese momento no estaba posibilitado de moverme de España por circunstancias personales, pero valoro mucho que en ese momento me contactaron. Seguí un poco el futbol mexicano, estuve viendo muchos partidos y el nivel es muy bueno. En el futuro nunca sabes lo que puede pasar", aseguró para cerrar.