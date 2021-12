La etapa del centrocampista mexicano Érick Gutiérrez en Europa comenzó en 2019. Actualmente está en su cuarta temporada con el PSV Eindhoven, pero estuvo a punto de salir de club debido a la falta de minutos de juego que había tenido, especialmente durante la Eredivisie 2021-22.

"No estaba jugando hace unos meses y tenía casi todo arreglado para regresar a México. Estuve a punto de regresar, pero cambió esto. Intenté buscar clubes en Europa, porque a mi edad quería seguir jugando acá, pero no tenía tantas oportunidades. Sabía que tenía que tener minutos y aquí no los estaba teniendo", declaró Érick Gutiérrez, de 26 años, para Fox Sports.

Entre la jornada 1 y la 9 de la Eredivisie 2021-22, Érick Gutiérrez sólo jugó 29 minutos ante el AZ Alkmaar en la cuarta fecha, pero comenzó a tener más oportunidades a partir de la 10 y ha dado ya dos asistencias, incluida la del partido en el que el PSV venció al Go Ahead Eagles para terminar el año 2021 como líder de la clasificación.

Cruz Azul quería a Érick Gutiérrez

Ante tal panorama, Érick Gutiérrez estuvo a punto de regresarse a la Liga MX, pero no con el Pachuca, el equipo que lo debutó, si no con uno de los cuatro grandes, pero luego de que en el PSV Eindhoven hablaran con él consideró las cosas con más calma y tratará de cumplir con su contrato que se vence en junio de 2023.

"Ya hablé con el equipo mexicano que me quería y les agradecí muchísimo por el interés, pero voy a permanecer acá y estoy muy contento. Mi idea es permanecer acá en Europa. En diciembre me iba ahora a México, pero hablaron acá conmigo en PSV, me dijeron que soy un jugador muy importante para el club y que no había chance de que saliera", dijo Érick Gutiérrez y sobre el equipo de la Liga MX que lo pretendía apuntó: "Estuve cerca de Cruz Azul. Estoy muy agradecido con la directiva y el presidente por el interés, a pesar de que no pudimos cerrar".