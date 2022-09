¡Esto no ha terminado! Ajax volverá a llamar al Chelsea para decidir el futuro de Edson Álvarez

Edson Álvarez estuvo muy cerca de dar el salto a la Premier League, luego de la importante oferta presentada por el Chelsea en el cierre del mercado de pases. Sin embargo, el Ajax rechazó los 50 millones de euros que pusieron los Blues sobre la mesa y el mediocampista mexicano continuará en Países Bajos por ahora...

El cuadro neerlandés perdió a varias figuras en el mercado de pases y cuando llegó la propuesta del Chelsea, no tenían el margen de tiempo necesario para encontrarle reemplazo. Es por eso que el Ajax no accedió a la venta del formado en el Club América, aunque lo cierto es que la historia aún no ha llegado a su fin.

Mike Verweij, periodista que en su momento dio a conocer sobre el rechazo del Ajax a la propuesta hecha por los Blues, ofreció una interesante actualización sobre la situación de Álvarez. Y es que el campeón de la Eredivisie sí tiene pensado dejar salir al mediocampista, pero solamente hasta el mercado de invierno.

"Es posible una transferencia de invierno. Habrá conversaciones con Chelsea en los próximos días", señaló el periodista en declaraciones realizadas al podcast Kick-Off Football de Telegraaf, por lo que el sueño de Álvarez de dar el salto a uno de los gigantes de la Premier League sigue más vivo que nunca.

Edson Álvarez tiene la mente en el Mundial

Mientras se resuelve su futuro en el futbol de Europa, el Machín se mantiene concentrado en seguir creciendo como jugador y completar una buena actuación en Qatar 2022, certamen que ve como una revancha tras lo sucedido en Rusia 2018. "Para mí en lo personal es una revancha. Tengo una cuenta muy grande que saldar porque en mi primer Mundial pude haberlo hecho mejor y me alegra tener ese reto en puerta", dijo en diálogo con TUDN.