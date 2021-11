Las declaraciones del delantero mexicano Hirving Lozano sobre su deseo de ir a un equipo de mayor jerarquía cuando salga del Napoli en el que ha crecido por la competitividad del plantel y en el que se siente a gusto, siguen siendo malinterpretados y causando molestia en el entorno del club azzurro.

En una entrevista con TV Azteca, Hirving el Chucky Lozano comentó que "la verdad, estoy en un club muy competitivo, con compañeros muy competitivos, creo que he crecido mucho en eso, y, la verdad, a mí me gustaría ir a otro club más grande. Yo me considero un jugador muy competitivo, con sus objetivos claros".

Algunos personajes han tomado esas declaraciones como una traición del futbolista mexicano. Uno de ellos es Francesco Baiano, ex jugador del Napoli, entre 1984 y 1986 y en 1987. “Escuchar las palabras de Lozano me hace reír. Napoli es un gran equipo, no porque sea napolitano, sino porque realmente lo creo", declaró para Radio Mitre.

La aclaración del Chucky Lozano

Francesco Baiano, quien fue delantero durante su carrera, comentó que "espero que Lozano no haya tenido la mayor claridad cuando dijo estas palabras porque a menudo se tergiversan. Por lo que ha demostrado hasta ahora, Napoli debe ser mucho para Lozano. Antes de emitir juicios debería pensarlo muchas veces".

El Chucky Lozano, quien tienen contrato con el Napoli hasta el 30 de junio de 2024 ha tenido que salir a ofrecer una aclaración sobre su afecto al club, a la ciudad y sus habitantes. "Estos son los hechos: vivo en Nápoles, mis hijos crecen, aprenden y hacen amigos en Nápoles, las amigas de mi mujer son napolitanas, mis amigos y vecinos son napolitanos, los más bellos momentos de mi vida reciente, han transcurrido en Nápoles", expresó el jugador mexicano.