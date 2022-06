Este año no le ha sonreído como se esperaba al defensa mexicano, Johan Vásquez, quien está pasando una mala racha en cuestiones de decisiones técnicas, pues a pesar de que hizo un gran trabajo y fue titular indiscutible con el Genoa, no pudo evitar que su equipo bajara de división. Esto se unió a la inexplicable decisión de Gerardo “Tata” Martino de convocarlo con la Selección Mexicana pero no ponerlo a jugar.

Dichas situaciones han mermado un poco su ánimo, así lo dejó ver en sus redes sociales hace tan sólo unos días después de romper la concentración con el Tri y volver a Italia, donde no quita el dedo del renglón y busca seguir su sueño en Europa, pero eso no ha evitado que le lleguen ofertas de diferentes Ligas, entre ellas la Liga MX y la Major League Soccer, donde buscan sus servicios pues reconocen su calidad.

Así lo dio a conocer Marca, quienes dieron a conocer que Vásquez habría rechazado tales propuestas pues a pesar de que descendió a la Serie B de Italia, Johan estaría empecinado en seguir jugando en el Viejo Continente, pues apenas cumplirá su primer año y por ello no quita el dedo del renglón, además de que sabe lo importante que es este año al ser mundialista y absolutamente todos le garantizaban minutos, además de un incremento salarial.

La respuesta de Vásquez habría sido un contundente: No, de acuerdo a dicho medio, pues fue una decisión que requiere de mucho valor, y muchos analistas la consideran arriesgada, pues aún no encuentra acomodo en otro equipo y bien podría mantenerse en la división de plata, lo que podría derivar en que el cuerpo técnico junto a Gerardo Martino dejaría de considerarlo, un riesgo que está dispuesto a tomar.