El Atlético de Madrid está realizando una temporada muy por debajo de las expectativas, esto es una realidad. Los Colchoneros han estado lejos de dar un buen rendimiento y los números son un fiel reflejo: en el campeonato de La Liga 2021/22, tras 27 jornadas disputadas, se tienen que conformar con un pobre cuarto puesto; en la Copa del Rey quedaron eliminados en Octavos de Final (vs. Real Sociedad) y podrían caer en los Octavos de la UEFA Champions League ante Manchester United.

Es por eso que, además de intentar corregir la mayor cantidad de errores y cerrar el año de la mejor manera, Diego Simeone ya piensa más allá de junio. Es consciente de que necesitará algunos refuerzos de jerarquía en posiciones clave y ya tiene la mira en distintos futbolistas. Según reveló el portal Todofichajes en las últimas horas, uno de los apuntados es titular y figura de la Selección Mexicana. Quién otro si no Hirving Lozano.

El Chucky ha sufrido distintas lesiones en el último año, pero todo el mundo conoce su potencial y lo que podría darle a un equipo como el Atleti. El Cholo no está conforme con los extremos que tiene disponibles, ya que solamente cuenta con Thomas Lemar y Yannick Carrasco para jugar por las bandas. Quiere fichar a un elemento que haga esa tarea, y es por eso que está siguiendo de cerca al ex-Pachuca, un incansable que se adaptaría de gran manera a su sistema.

Cabe recordar que Atlético de Madrid viene monitoreando a Hirving Lozano desde hace varios mercados de pases, por lo que no es ninguna sorpresa que en junio hagan una oferta formal al Napoli por su ficha. Los Colchoneros no pierden tiempo y ya se contactaron tanto con el club italiano como con el agente del Chucky (Mino Raiola), aunque por el momento no hay más que pláticas.

Se va un mexicano y llega otro al Atleti

Mientras se rumorea con la posible llegada de Hirving Lozano al Atlético de Madrid de cara a la temporada 2022/23, hay que destacar que no será compañero de Héctor Herrera. Esto debido a que el experimentado mediocampista ya firmó un preacuerdo con Houston Dynamo de la Major League Soccer.