Héctor Herrera nuevamente fue protagonista. Esta vez, siendo parte del once inicial que Diego Pablo Simeone confeccionó para el Atlético de Madrid, de frente al encuentro que se llevó a cabo este viernes por la tarde de México, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga de España contra el Cádiz Club de Fútbol en el Estadio Metropolitano.

Lo más saliente de lo que fue, a la postre, el cuarto compromiso consecutivo del ex Pachuca en la formación titular del Colchonero por el certamen ibérico, corrió por parte del portugués Joao Félix y del argentino Rodrigo De Paul, que hicieron sus aportes al resultado para el triunfo por 2 a 1. Por el lado del elenco visitante había marcado el empate transitorio Álvaro Negredo.

De esta manera, el Atlético de Madrid, con la presencia de Héctor Herrera, hilvanó su cuarto triunfo de manera escalonada, sumando de esta manera 51 unidades, aferrándose cada vez más a la zona de los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones de LaLiga, acercándose así, a la clasificación directa a la próxima edición de la UEFA Champions League.

Los minutos de Héctor Herrera en el Atlético de Madrid

Héctor Herrera recuperó el protagonismo en el Atlético de Madrid de Diego Simeone, gracias a que formó parte del once titular de los últimos cinco compromisos: cuatro por LaLiga de España (Osasuna, Celta, Betis, Cádiz) y uno por la UEFA Champions League 2021/2022 (ida de los octavos de final vs. Manchester United). El ex Tuzo en total, en lo que va de la temporada con la playera del Colchonero, acumula 22 partidos, con los que cosechó 923 minutos.

Héctor Herrera podría tener de compañero a Hirving Lozano

Héctor Herrera podría tener como compañero, próximamente, a su amigo con quien comparte el cariño por el Pachuca, Hirving Lozano. Conforme a diferentes medios italianos y españoles, el Atlético de Madrid estaría negociando con Napoli la transferencia para el mercado de verano que se avecina. Es más, el conjunto del la región de Campania ya lo habría tasado en 45 millones de euros, cifra que, acaso, la directiva del Aleti estaría dispuesta a desembolsar.