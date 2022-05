El futuro de Diego Lainez estaría prácticamente decidido de acuerdo a lo revelado por su hermano mayor, Mauro, quien actualmente es jugador de las Águilas del América, después de que se dieran múltiples rumores sobre el próximo destino del canterano azulcrema, de quien se aseguró podría volver a casa después de estar prácticamente borrado del esquema de Manuel Pellegrini con el conjunto del Betis.

Ante estas aseveraciones, Mauro descartó la posibilidad de que su hermano vuelva a la Liga MX pronto, pues asegura que actualmente el objetivo de su hermano menor es seguir en Europa: "No, ni una. Mi hermano tiene que seguir en Europa, tiene que seguir allá y veremos luego que es lo qué pasa", señaló para ESPN el actual jugador de la escuadra azulcrema, quien también se encuentra definiendo su futuro con las Águilas.

Durante la campaña 2021-22, Diego tan sólo consiguió disputar 13 partidos de los cuáles siete de ellos fueron enfrentamientos en el Campeonato de España. Torneo en el que el canterano americanista tan sólo consiguió sumar en este 2022 un total de 114 minutos, mientras que en los últimos cuatro encuentros del Betis no vio ni un solo minuto de actividad, pues fue relegado por Pellegrini, quien ha señalado en diversas ocasiones que en su posición tiene demasiada competencia.

Tan sólo hace unas semanas el portal español, “El Desmarque” dio a conocer que los representantes de Diego se habrían reunido con la directiva del Betis para discutir el futuro del jugador mexicano, lo que habría derivado en la posibilidad de que el tricolor volviera a jugar a la Liga MX o emigrar a la MLS, pero hasta el momento no se ha confirmado ninguna de estas versiones.

Mientras que el futuro de Mauro también se encuentra en el aire con el conjunto de Coapa: "Vamos a pensar bien las cosas, a descansar y tratar de tener todo en claro para tomar una buena decisión, pero hasta el día de hoy soy jugador del Club América. Estoy feliz y contento, cumplí un sueño de estar en el América y de jugar aquí. Estoy feliz, si me toca estar o irme, me voy feliz por el desempeño que tuve y muy tranquilo de saber que lo di todo por estos colores. No he hablado con ellos, me compraron y tengo que esperar indicaciones de lo que mejor le convenga al club. Si me toca quedar o irme, toca seguir adelante y luchando”.