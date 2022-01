Edson Álvarez ya es una pieza fija en Ajax, donde el último año se dio el lujo de gritar campeón. En esta temporada, tras vencer este fin de semana al PSV en el duelo de líderes, su equipo volvió a situarse en lo más alto, por lo que el mexicano puede encaminarse hacia otra alegría en su corta carrera futbolística.

Como si fuera poco, el buen rendimiento que ha mostrado Edson Álvarez con la camiseta del Ajax, también despertó interés en clubes de la Premier League que ya lo tienen en carpeta para la próxima temporada. Mientras tanto, aquel inicio en donde el mexicano recibía ciertas críticas, parece haber quedado atrás.

En las últimas horas, quien mostró su admiración hacia Edson, fue Ronald de Boer, ex jugador del Ajax, quien destacó la mentalidad ganadora que tiene el jugador del Tri. “Tu puedes ser mejor futbolista que Edson Álvarez, el centrocampista mexicano del primer equipo, pero Alvarez tiene tal mentalidad, tal deseo de ganar cada duelo, cada pelota… ¡Eso es muy importante!”, enfatizó.

Para De Boer, Edson Álvarez es un ejemplo para los jóvenes que aspiran a ganarse un lugar en el Ajax: “No necesitas ser el mejor jugador para estar en el primer equipo. Eso es solo un arma. Esto es mucho más que jugar bien con la pelota. Intento explicarles a los chicos que la fuerza física, la mentalidad, la agresividad en las transiciones cuando pierdes la pelota, eso es determinante”.

El ex futbolista insiste en la capacidad mental que tiene el jugador mexicano para no desconectarse del partido: “No puedes quedarte mirando y esperar que tus compañeros recuperen el balón para que te lo den. Eso solo lo puede hacer Messi. El resto del mundo debe jugar en equipo. Muchos jóvenes talentos no se dan cuenta de estas cosas que forman parte del aspecto psicológico del juego”, concluyó Ronald de Boer.