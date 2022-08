Johan Vásquez y una durísima crítica a los centrales mexicanos: "Todos queremos ser Sergio Ramos y no defendemos"

Johan Vásquez es uno de los proyectos más interesantes del futbol mexicano: está encarando su segunda temporada en la Serie A de Italia, una de las mejores ligas del mundo para un defensor central. Su crecimiento está siendo muy marcado, a tal punto de que se ganó un lugar en la consideración de Gerardo Martino y probablemente tenga la posibilidad de jugar la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección Mexicana.

El exelemento de Pumas UNAM sabe que atraviesa un buen momento, y en plática con TUDN dio detalles de cómo se ve en esta lucha para estar en la lista de convocados del Tata. Por otra parte, analizó el presente de los zagueros aztecas, a quienes les lanzó una dura crítica por querer "imitar" a Sergio Ramos. ¿A qué hace referencia?

"Me gustaría tener 10 temporadas en Italia, me gusta el país y la liga. (Lo que sucede) En México, (es que) el defensor central siempre quiere ser Sergio Ramos. Salir jugando, meter el pase por dentro y vernos lindos... Y nos olvidamos de defender y creo que en México no estamos haciendo las cosas así", explicó Pipe, dejando en claro el error que deben dejar de cometer en Liga MX.

Más adelante, ya sobre lo que será su participación en Qatar 2022, señaló: "Es un sueño (jugar la Copa del Mundo), me veía lejos hace un año y medio porque había otros centrales que estaban, yo era como la sexta o séptima opción. Tal vez la convocatoria la tendría (en este momento) y ahora compito por ser el uno o dos y estoy cerca".

"Sí, depende de mí (ir a la Copa del Mundo), si aprovecho esta ventaja de jugar en Italia, si termino jugando, creciendo. No puedo pensar que solo por jugar en Italia voy a ser titular en la Selección, no es así", sentenció Johan Vásquez. Lo cierto es que, hoy en día, es el único defensor central jugando en una liga top de Europa, lo que seguramente le juegue a favor en la decisión final de Martino.