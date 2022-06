Cada vez es más común ver a jugadores mexicanas dando el salto al futbol de Europa. Desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, el torneo poco a poco ha ido creciendo para darle la oportunidad a diversas jugadores de probar suerte en el Viejo Continente, como sucedió en su momento con Cecilia Santiago, Rubí Soto, Estefanía Fuentes o Charlyn Corral.

Uno de los casos más recientes es el de Stefani Jiménez, portera que luego de sus buenas actuaciones con Tigres, Juárez y Atlético San Luis, ahora tiene la oportunidad de probarse en el Atlético de Madrid de la Liga Iberdrola de España. Sin duda, es un paso realmente importante en su carrera y además abre la posibilidad para consolidarse en el Viejo Continente.

La guardameta llegó a España para iniciar esta nueva aventura y por increíble que parezca, ya pudo comprobar de primera mano el nivel de extremismo con el que se puede vivir el futbol en el Viejo Continente. Y es que Jiménez fue señalada por un aficionado del Atlético de Madrid por una foto que publicó sobre su visita a la fuente de Cibeles en la capital española.

"Si al final viniera aquí, la portera mexicana empieza muy mal @AtletiFemenino. Son gestos poco respetuosos con la afición", escribió el aficionado rojiblanco en su cuenta de Twitter, expresando su molestia por el simple hecho de que el lugar que visitó la guardameta mexicana es donde el Real Madrid normalmente festeja los títulos que conquista.

No es la primera vez

Este tipo de comportamientos ya se han visto en otras oportunidades en el Atlético de Madrid. Y es que la portera Sara Ezquerro publicó una foto celebrando la undécima Champions League del Real Madrid y esto desató una gran polémmica en las redes sociales, al punto que el Colchonero decidió no renovarle su contrato.

"Como madridista hasta la médula no me pierdo ni un partido. Yo jugaba en el Atlético, pero llevaba la camiseta de Iker Casillas. Me destruyeron mi carrera, pero me abrieron otra", dijo Ezquerro en un documental de HBO.