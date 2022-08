"Estaba viendo todo lo negativo, todo lo malo. No me enfocaba muchas veces en mí, me enfocaba en el otro y creo que eso me afectó mucho, el dejar de confiar en mí, en algún momento no me sentía jugador, no me sentía como yo era en realidad", fueron las durísimas palabras que emitió Erick Gutiérrez en plática con TUDN en las últimas horas. ¿A qué hacía referencia? A su adaptación al PSV Eindhoven, que fue mucho más difícil de lo que imaginaba.

Más adelante detalló sobre el tema: "Me volví loco tan rápido, di el salto a Europa que era lo que tanto quería. Pudo haber sido distinta mi actitud, me pongo a pensar en las cosas que hice, sí estaba mal, cambié esas cosas, y al final el trabajo, la humildad, el querer más, el querer competir día a día al final da frutos y por eso estoy jugando". Pero, ¿quién fue la persona clave para que pudiera cambiar el chip y se asiente en la institución?

El mediocampista de la Selección Mexicana, finalmente, se ganó un sitio en el equipo y actualmente es titular. Esto, sin embargo, pudo haber sido muy distinto ya que en su inicio quería marcharse para poder tener minutos y ser protagonista, pero una leyenda del Real Madrid lo aconsejó para que se mueva de manera inteligente. Se trata de Ruud Van Nistelrooy, quien era el DT de la Sub-19 en aquel entonces.

"Casi nadie sabe esa historia. Cuando estuve en mis primeros años acá, Ruud (Van Nistelrooy) se me acercaba a mí para hablar de mi situación, de que no jugaba. Me aconsejaba que tenía que tomar la mejor decisión, que tenía que ver por mí, mi familia y mi futuro", admitió el oriundo de Ahome.

Además de seguir su sugerencia y quedarse en la institución, las cosas le salieron muy bien a Erick Gutiérrez. El exdelantero de los Merengues se había ido a trabajar a la Selección de los Países Bajos (asistente técnico), pero a partir de esta temporada dirige al primer equipo del PSV. "Ahora que llegó acá había muchas (ofertas) para que pudiera ir a otro club, pero (Ruud) se me acercó y me dijo que era muy importante en el club, que le podía dar mucho y quería que me quedara. Como jugador eso te da tranquilidad, te hace sentir importante", sentenció el mexicano.