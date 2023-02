En el duelo correspondiente a la vigésima jornada del campeonato de La Liga Española 2022/23, el Mallorca dio la sorpresa y derrotó 1-0 al Real Madrid en el Estadi Mallorca Son Moix. El único tanto del encuentro lo marcó Nacho en propia puerta, lo que provocó un histórico triunfo del elenco dirigido tácticamente por Javier Aguirre. Pero el entrenador mexicano no se fue del todo conforme...

Los de Palma tienen el objetivo de permanecer en primera división, pero de la mano del Vasco están soñando más allá: en este momento son décimos en la tabla de posiciones y se encuentran solamente a 1 punto de zona de clasificación a copas europeas. Por si fuera poco, se dieron el gusto de derrotar al actual campeón de la UEFA Champions League en su casa.

"Hoy tuvimos esa dosis de fortuna (Nacho Fernández marcó en propia puerta) que nos había faltado en algunos partidos. No es fácil parar un penalti (Predrag Rajkovic se lo atajó a Marco Asensio) y también ayudó mucho ir por delante en el marcador. El mérito es de los jugadores", señaló el exestratega de la Selección Mexicana.

Más adelante, a pesar de haber derrotado a un verdadero gigante, lanzó una autocrítica: "No hemos hecho el partido perfecto porque cometimos un penalti y no supimos aprovechar dos o tres contras muy claras. Estas jugadas la tengo en la retina. El Madrid te tiró en 17 ocasiones, nosotros en 2 y salió el gol. Hay que ser humildes en la victoria y la derrota. No podemos desviarnos y creernos algo que no somos".

"Vamos caminando al futuro y no seré yo quien frene la euforia de la gente y del vestuario, pero con tranquilidad porque ningún equipo se ha salvado con 28 puntos. Había que leerlo bien, redoblar esfuerzos, cerrar espacios porque si vas desorganizado ante el Madrid te puede hacer un traje, como el 4-1 de la primera vuelta (en el Bernabeú)", sentenció Javier Aguirre.