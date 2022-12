Tras tanto buscarlo, Orbelín Pineda dejó atrás a la Liga MX y pasó a tener su primera experiencia en Europa. Celta de Vigo de España lo contrató, pero terminó pasando al AEK Atenas de Grecia con el objetivo de conseguir los minutos que no obtuvo en Galicia. ¿Y ahora qué será de su futuro como futbolista?

En plática con Marca Claro, el ex Chivas de Guadalajara y Cruz Azul comentó: "Siempre lo he dicho: hay que tomar riesgos en la vida. Yo soy aferrado a mis sueños. Mi primera etapa en Europa fue difícil, había momentos en que me preguntaba qué estaba haciendo acá mientras había interés de equipos de México".

"Yo tengo un contrato acá con AEK a préstamo por seis meses más", explicó el Maguito sobre la duración restante del vínculo con el club dirigido por Matías Almeyda. Pero la información del medio de comunicación que lo entrevistó dejó en claro que hay importantes ligas que quieren ficharlo...

De acuerdo con lo dicho por Alejandro Orvañanos en su Twitter, quien trabaja para Marca Claro, Orbelín Pineda tiene opciones de emigrar al futbol de Países Bajos o Italia. ¿Imaginan al centrocampista ofensivo mexicano compitiendo en la Eredivisie o en la Serie A? Es válida soñar, porque las chances sí existen.