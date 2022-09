Carlos Peña ha sido señalado constantemente por sus problemas extra cancha, los cuales le han impedido recuperar la mejor versión de su juego. Sin embargo, el mediocampista mexicano ahora tiene la oportunidad de iniciar una nueva etapa en el futbol de Honduras, luego de ser anunciado como refuerzo del Club VIDA.

En diálogo con la cadena TVC de Honduras, Gullit reconoció que todavía tiene mucha calidad en los pies y considera que han sido muy injustos con su carrera. El futbolista pidió no ser juzgado por su conducta fuera de los terrenos de juego, sino por lo que haga de ahora en adelante en los partidos con su nuevo equipo.

Peña sostiene que su trayectoria demuestra el compromiso que ha tenido con cada uno de los equipos en los que ha jugado, destacando especialmente su etapa en Chivas de Guadalajara. Y es que el Gullit asegura que salvó al Rebaño Sagrado de irse al descenso, luego de dos torneos antes de fichar con el Rangers de Escocia.

"Los problemas extra cancha no existen, a mí júzguenme por lo que voy a hacer dentro de la cancha. Yo voy comprometido como lo he hecho con todos los equipos: con Chivas, que estaba en la zona del descenso, lo salvé; con Rangers que también lo salvé; al León lo ascendimos; FAS tenía 11 años sin ser campeón; Antigua iba a descender. Están en todo su derecho, pero no me juzguen por lo que voy a hacer fuera de la cancha", dijo el mediocampista.