¿Mejor que Gerard Piqué? Los dos ex Barcelona que preferían a Rafa Márquez: "Era diez veces mejor"

Este jueves, en una decisión que tomó por sorpresa a gran parte del ambiente futbolístico, Gerard Piqué anunció su retiro del futbol profesional. El defensor del Barcelona, de 35 años, jugará este sábado su último partido, en el Camp Nou, ante la afición que lo vio brillar durante prácticamente toda su carrera.

Piqué ya no era relevante en los planes de su antiguo compañero y hoy entrenador, Xavi Hernández, por lo que eligió colgar los botines a mitad de temporada. Tiempo atrás, Piqué fue compañero del exdefensor mexicano, Rafa Márquez, quien para muchos fue incluso mejor que el zaguero español.

El excentrocampista marfileño, Yaya Touré, mantiene un gran aprecio por Rafa Márquez. Tiempo atrás, previo al retiro de Piqué, opinó: "Era uno de los defensas más duros, pero la gente no lo recuerda porque no jugó en Inglaterra. Si quieres recordarlo debes ir a Youtube, yo creo que era 10 veces mejor que Gerard Piqué. Los dos son similares, pero Piqué es un poco más alto. Diez veces mejor, créanme. Era muy bueno. La gente lo decidirá cuándo lo vean en YouTube. Si lo ves es fantástico, he estado enamorado de él”.

Por su parte, también ya retirado, Carles Puyol también supo demostrar su admiración por Márquez: "Muy buena, de las mejores parejas, nos entendíamos con sólo mirarnos. Me entendía mejor que con Piqué. Con Rafa estaba claro, aportaba mucho también, gran técnica. Le dimos la vuelta a una situación complicada del club y ganamos títulos. Fue fácil porque es muy bueno y muy buena persona", dijo el excapitán del Barcelona y la Selección Española.

Rafa Márquez en Barcelona

En una carrera que también incluyó pasos por Mónaco, Atlas, León, New York Red Bulls y Hellas Verona, Rafa Márquez se dio el lujo de ganar un total de 12 títulos con la camiseta del Barcelona: ocho nacionales y cuatro internacionales, incluidas dos UEFA Champions League. En total, fueron 242 partidos como culé, con 13 goles y 12 asistencias en sus registros.