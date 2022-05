Los años pasan y es normal ver a jugadores con más de una nacionalidad a disposición para desarrollar la carrera del futbol de manera internacional, con países. México ha estado en una lucha constante por diversos futbolistas como Luca Martínez Dupuy, Marcelo Flores, Benjamín Galdames y Diego Abreu, entre tantos otros, y ahora estaría muy cerca de "subirse al ring para combartir" con Estados Unidos.

Nicolás Carrera, quien actualmente milita en el Holstein Kiel de la 2. Bundesliga de Alemania, tiene uno de esos perfiles codiciados en el planeta. Puede optar por cualquiera de las dos opciones: irse con los de las Barras y las Estrellas o con el Tri. Aunque todavía no parece estar decidido con respecto a esa cuestión...

"Nací en un país pero crecí en otro, con mi familia. En ese momento me sentí mexicoamericano y orgullosamente digo que tengo esas dos patrias. Puedo representar a esos dos países y lo siento en mi corazón. No me siento ni más mexicano que americano, ni al revés, porque el amor que le tengo a ambos es el mismo", comentó el defensa central de 20 años en una entrevista con la app de Futbol Alemán.

El elemento oriundo de Pachuca de Soto sumó sus primeros minutos en la 2. Bundesliga el pasado 4 de marzo, contra Paderborn 07 y habló sobre sus objetivos a largo plazo: "Holstein es un club al que le estoy agradecido y me abrió las puertas. Pero yo, como cualquier jugador, tengo la misión de ir a Primera División. Ahí es donde está realmente mi meta. En dos o tres años me veo en otro equipo. Ojalá esté compartiendo la cancha con los grandes del mundo y disputando la Champions League".

¿Raúl Jiménez encajaría en Bayern Múnich?

En la plática con la app de Futbol Alemán, Nicolás Carrera se refirió a la posibilidad de ver al Lobo de Tepeji con el campeón de la Bundesliga. El canterano del América no la está pasando bien en Wolverhampton, después de su dolorosa lesión en el cráneo, pero así lo consideró el mexicoamericano: "Es un gran jugador y nadie lo puede negar. Todo depende de cómo se adapte a diferentes situaciones. Hay jugadores que son solo para un sistema y otros para dos o tres, como es su caso. Es un excelente futbolista".