El arribo de Orbelín Pineda al futbol de España significó una bocanada de aire fresco para el mexicano, Néstor Araujo, en el Celta de Vigo, pues el futbolista tricolor ha señalado que la cultura es muy distinta entre la española y la mexicana, por lo que su compatriota cayó como anillo al dedo en su vida, ya que pueden hablar de temas que ambos entienden y que van desde la vida pública en México hasta de los tacos.

En entrevista para Fox Sports, Araujo señaló que uno de los temas menos recurrentes entre el exfutbolista de Cruz Azul y él es el futbol, pues ya tienen suficiente con jugarlo, además de que prefieren darle prioridad a temas que ellos consideran un poco más relevantes, pues señala que entre ambos ha surgido una gran hermandad, por lo que procuran tener charlas más ligeras, pues hasta de chistes mexicanos hablan.

"Orbelín me hace muy bien, nos llevamos como hermanos. Hace muy bien que esté acá porque nos llevamos muy bien, entendemos nuestras bromas porque es muy diferente la cultura. Lo trato como mi hermano y estamos felices de que haya llegado. Trato de apoyarlo, pero la verdad hablamos poco de futbol. Hablamos más de tacos, de la cultura, de cómo pasan las cosas en México, chistes mexicanos. Sinceramente casi no tocamos el tema del futbol", así lo dio a conocer el defensa de la Selección Mexicana.

Araujo ya suma cuatro años en el Viejo Continente y portando los colores del Celta de Vigo, situación que para el zaguero mexicano juega a su favor pues de acuerdo a su percepción, lo hace más competitivo pues se ha enfrentado a algunos de los atacantes más sagaces del mundo en la actualidad, sino que también los entrenamientos son completamente distintos a los que se realizan en México, por lo que explota más sus capacidades.

"Acá cada semana te estás jugando el puesto, igual tienes un partido mal y te sacan, no te perdonan nada. Es mucho trabajo cada semana, pero estoy contento porque he sido muy regular en el tema de minutos, pero es agridulce por el tema de no pelear un poco más arriba. No es un tema nuevo, pero sigue siendo que el precio del jugador mexicano es muy alto y lo hace más difícil. Para los clubes europeos es más barato traer a un jugador de Sudamérica o incluso de otro lado de Europa en lugar de un mexicano. En México es muy difícil que los equipos te dejen salir si no pagan algo significativo o tienes que quedar libre. Es un tema muy complicado, pero está claro que hay mucha calidad en México y que muchos podrían estar jugando en Europa".