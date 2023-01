Orbelín Pineda se convirtió en refuerzo del AEK Atenas a mediados de 2022, y rápidamente se fue ganando un rol protagónico, el cual hoy permite que el equipo siga peleando el campeonato en la Super Liga. Habiendo participado en los 17 encuentros disputados, donde suman 38 unidades, el exfutbolista de Cruz Azul y Chivas anotó en cinco ocasiones y concedió dos asistencias.

Sin embargo, cabe mencionar que el volante ofensivo mexicano se encuentra cedido préstamo por un año y sin opción de compra desde el Celta de Vigo, por lo que en junio de 2023 se acaba su vínculo con el cuadro que hoy dirige Matías Almeyda. ¿Qué ocurrirá con su futuro?

Ante esto, el club de la capital de Grecia tendría firmes intenciones para con el mundialista en Qatar 2022. De acuerdo a información del periodista helénico, Giannis Chorianopoulos, el AEK quiere retener al Maguito en el mercado de verano 2023, por lo que buscará arribar a un nuevo acuerdo con la institución de Galicia.

Por otro lado, hace pocos días el presidente del equipo de La Liga, Carlos Mourinho, expresó su arrepentimiento por haber dejado ir a Orbelín Pineda, el cual hoy es una pieza clave del equipo Aurinegro. "Orbelín fue una gran apuesta de todo el equipo. Consideramos que tenía que ser referencia y bandera y no cuajó con un sistema, no con un equipo. No cuaja en un sistema, no en el equipo. Ahora tiene contrato y si me dices que si me gustaría repescarlo, como Celta no lo hubiéramos dejado ir”, dijo en diálogo con Goal.

El último golazo de Orbelín Pineda

Hace solamente un día, Orbelín Pineda anotó el gol del triunfo en el derbi contra Panathinaikos, el cual le permitió al AEK quedar como el único escolta, a solo cuatro unidades del líder de la clasificación (el mismísimo Panathinaikos).