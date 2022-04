De cara a la Copa del Mundo, las cosas comienzan a tensarse para algunos futbolistas como es el caso de Erick Gutiérrez, quien ha comenzado su cuenta regresiva con el PSV, sobre el tiempo que le resta de contrato. Ante esto el mexicano aprovechó para platicar con Bolavip México y en exclusiva reveló que le gustaría ser parte del cambio de su entrenador Roger Schmidt, quien anunció que dejará al equipo holandés, y medios europeos lo ubican en el Benfica.

"Claro que lo voy a extrañar, ahora que decida irse será un duro golpe porque estamos jugando bien y me hubiera gustado que se quedara para la próxima temporada. Espero que me lleve a donde vaya a ir. Se dice en las redes sociales que se iría al Benfica, hasta ahora no nos ha dicho nada pero es lo que ha salido de información", apuntó el futbolista tricolor, quien todavía tiene un calendario por cumplir con el estratega.

Gutiérrez confía en que el equipo no recienta mucho la ausencia de Schmidt, actual entrenador del PSV, quien reveló que se irá acabando la temporada, y en su lugar llegará Van Nistelrooy, a quien ya se le dio la bienvenida por medio de redes sociales por parte del equipo de Países Bajos, y esperan seguir con un buen rendimiento, pues de acuerdo al canterano de los Tuzos de Pachuca, la escuadra ha motrado óptimas condiciones.

"La verdad Schmidt ha sido muy claro desde el principio con nosotros, creo que tiene otros proyectos entre manos, y la verdad a pesar de lo que pasó ayer, el equipo está muy bien. Estamos compitiendo en tres competencias a un alto nivel, han sido partidos muy difíciles los cuáles han traído un desgaste muy importante, y a pesar de su próxima salida, él ha mantenido un gran ambiente en el club así como en el vestidor".

"Nosotros lo respetamos mucho, tanto en su manera de jugar como en su forma de ser, la verdad creo que no ha afectado esta noticia como se esperaría. La verdad creo que se ha reflejado en los partidos así como en las competencias que hemos estado", finalizó el futbolista del PSV, quien espera que este fin de semana consiga este importante galardón con el equipo holandés.