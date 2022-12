Santiago Giménez ha mostrado un gran crecimiento en su primera temporada con el Feyenoord, registrando una interesante cantidad de goles y peleando por la titularidad del equipo neerlandés, especialmente por su rol protagónico en la Europa League.

Esto puso al Chaquito en la órbita del Sevilla, que viene siguiendo con atención la evolución del delantero en Países Bajos. Los españoles necesitan varios refuerzos en el mercado de pases y la llegada de un goleador es una de las grandes prioridades.

Así lo reconoció el propio Jorge Sampaoli en conferencia de prensa. El timonel argentino reveló las peticiones que ha hecho al Sevilla para el mercado de pases y una de ellas es la llegada de un delantero, cuyo perfil encaja con las características de Santi.

"Necesitamos un lateral izquierdo y un central izquierdo, por las lesiones, otro central derecho, además de un volante y un delantero por fuera o por dentro que dé contundencia. No me desvío en temas que no puedo resolver yo", aseguró Sampaoli.

¿Cuál es la situación de Giménez en el Feyenoord?

El Bebote ha tenido una buena participación hasta el momento, convirtiendo seis goles entre todas las competiciones aun sin ser titular. La competencia por el puesto con Danilo le ha permitido crecer como futbolista y aprovechar cada oportunidad que le brinda Arne Slot.