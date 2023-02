Hace escasos días se confirmó el fichaje de Carlos Peña en el Al-Dhaid Sharjah, equipo que milita en la primera división de los Emiratos Árabes Unidos. Una grata sorpresa, ya que el experimentado atacante de 32 años venía de no hacer pie en el CDS Vida de Honduras y lleva un largo tiempo sin mostrar su mejor nivel. Aún así, fue contratado por un equipo más que interesante, sobre todo en cuestiones económicas.

En las últimas horas, Gullit fue entrevistado por Fox Sports y habló sobre este nuevo paso que dio en su carrera. Y además de dejar en evidencia su conformismo por esto, tocó el tema que lo ha perseguido durante muchos años: los problemas con el alcohol, las fiestas, las indisciplinas y todo lo que tenga que ver con lo extra cancha.

El ex-Deportivo Guadalajara y León, entre tantos otros equipos, ha recibido miles de críticas por sus actitudes y polémicas fuera del campo de juego, por lo que se tomó el tiempo de responderle a sus detractores: "Tanto me critican así, mala leche hablando, porque yo no me considero una mala persona, y gente que me conoce realmente cómo soy".

"Muchas veces no tomo nada y ya ´No, pues, el que organizó la fiesta fue el Gullit´", señaló con bronca. Más adelante, para redoblar la apuesta, aseguró que la gran mayoría de sus haters harían lo imposible por tener su lugar en estos momentos: "Hay muchas personas que quisieran mínimo venir de vacaciones acá (Emiratos Árabes Unidos)". Él juega allí y le pagan muy bien por hacerlo...

Gullit Peña eligió al nuevo DT de la Selección Mexicana

Cuando le consultaron sobre a quién prefiere como entrenador del Tri entre Miguel Herrera y Guillermo Almada, Gullit admitió: "Sería una muy buena opción Almada. Hemos visto lo que ha hecho y yo digo que no estaría mal una oportunidad para él. Así como se la han dado a muchos".