La temporada del Ajax no ha ido como se esperaba ya que no lograron encontrar reemplazantes a todas las bajas que sufrieron en el último mercado de pases. El conjunto de Ámsterdam no solo perdió el campeonato frente al Feyenoord, sino que resulta casi imposible que se coloquen en puestos de Champions League.

La realidad es que Ajax necesita una reconstrucción para volver a ser competitivos tanto a nivel local como en el plano internacional. Pero dentro de todo este contexto adverso, Edson Álvarez ha sido una de las grandes noticias del club. El mediocampista mexicano ha sido uno de los mejores jugadores de la actual Eredivisie.

Lo curioso es que el capitán del Feyenoord, Orkun Kökcü, habló después de ganar el título de liga y no pudo evitar elogiar al ex América: “En el campo solo te das cuenta de lo importante que es. Es un centrocampista bueno y fuerte. Al jugar contra él, sabes qué esperar en el extranjero. En comparación con Álvarez, los jugadores holandeses a veces son unos chicos realmente dulces”.

Además, el mediocampista agregó: “No en vano el Ajax extraña tanto a Lisandro Martínez. Esa sensación la tengo ahora con Edson Álvarez. Entonces escuchas que el chico no puede jugar al futbol y todo eso”.

El campeonato del Ajax no ha sido para nada bueno, pero Álvarez ha logrado destacarse y llamar la atención de varios grandes de Europa. De hecho, Arsenal y Chelsea estuvieron interesados en él durante el mercado de invierno. Por lo tanto, existe la posibilidad de que vuelvan a aparecer interesados en verano.