Hirving ‘Chucky’ Lozano, el delantero mexicano que ha dejado una huella imborrable en el Napoli de Italia, se encuentra en una situación incierta.

Según diversos informes de medios italianos y mexicanos, Lozano ha sido separado del plantel del Napoli. Sin embargo, las razones detrás de esta decisión parecen estar envueltas en un manto de misterio.

¿Negociaciones contractuales en juego?

Según La Gazzeta Dello Sport, Lozano estaría separado del plantel Azurri debido a que aún no ha renovado su contrato con el equipo. Esta afirmación se basa en que fue el único jugador no convocado para el último amistoso del equipo italiano. La Opinión también informa que el delantero estaría fuera de los planes del conjunto italiano debido a que aún no ha renovado su contrato.

Además, La Verdad Noticias reporta que Chucky Lozano habría sido separado del plantel para la pretemporada tras negarse a firmar una extensión de contrato con reducción salarial. Esto sugiere que las negociaciones contractuales podrían estar en el centro de la separación de Lozano del plantel.

¿Lesión no revelada?

Por otro lado, hay informes que sugieren que la separación de Lozano podría deberse a una lesión. AS México informa que el atacante mexicano trabaja por separado al resto del plantel luego de un fuerte golpe de cabeza que sufrió. Garmo Click también confirma que Lozano ha entrenado separado debido a que se encuentra resentido por una lesión.

¿Qué sigue para Chucky Lozano?

El futuro de Chucky Lozano en el Napoli es incierto. Con informes contradictorios sobre las razones detrás de su separación del plantel, los fanáticos y seguidores del futbolista mexicano están ansiosos por saber qué sigue para él.

¿Será que Lozano está buscando un nuevo equipo? ¿O simplemente está tomando un descanso para recuperarse de una lesión?