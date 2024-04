Un nuevo giro tendría lugar en la carrera profesional de Hirving Lozano, que está a punto de consagrarse campeón con PSV Eindhoven en la Eredivisie de los Países Bajos. Pese al éxito individual y colectivo en la temporada, el atacante del ‘Tri’ pondría fin a su segundo ciclo en el club a mediados de año.

En las últimas semanas, en la antesala del inminente mercado de fichajes de verano del futbol mexicano, se especuló con la posibilidad de que Cruz Azul, y sobre todo Chivas de Guadalajara, contratasen al talentoso delantero para sumarlo a partir del Apertura 2024.

Sin embargo, a sus 28 años de edad, la mente del ‘Chucky’ no estaría en regresar ya a la Liga MX. De hecho, hace instantes han salido a la luz confirmaciones importantes respecto al futuro del ex Pachuca y Nápoli, que lo alejan de su país natal… pero no tanto.

Es que de acuerdo a la información de Tom Bogert, reconocido periodista que se ocupa de la cobertura del día a día de la Major League Soccer, Lozano tiene negociaciones avanzadas para firmar por el San Diego FC, un club estadounidense hoy poco conocido pero que muy pronto será noticia.

Hirving Lozano, a un paso de ser campeón con PSV… ¿y de marcharse? [Foto: Getty]

¿Qué es el San Diego FC, equipo que pretende fichar a Hirving Lozano?

El San Diego Football Club es una institución de los Estados Unidos que tiene… ¡menos de 1 año de vida! El equipo, cuyos propietarios son de nacionalidad egipcio-británica e india, fue fundado el 18 de mayo del 2023, por lo que el próximo mes será su primer aniversario.

Pese al corto tiempo transcurrido desde su creación, San Diego FC se sumará como equipo de expansión a la MLS en la temporada 2025, convirtiéndose de este modo en el equipo n° 30 de la liga del país vecino (hoy cuenta con 29, quince en una Conferencia y catorce en otra).

¿Cuánto pagará el San Diego FC por el fichaje de Hirving Lozano?

El flamante equipo de los Estados Unidos abonaría alrededor de 12 millones de dólares para quedarse con la ficha del delantero de PSV Eindhoven, y las conversaciones están muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo, según el reporte del mencionado.

El proyecto deportivo del San Diego vislumbra la adquisición de varias figuras del futbol mundial, con la intención de ser protagonistas en la Major League Soccer al momento de comenzar a competir, amenazando así las ambiciones de otros proyectos similares, como el de Inter Miami.