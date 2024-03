En la antesala de la participación de la Selección Mexicana en la fase final de la CONCACAF Nations League, diferentes referentes del ‘Tri’ dieron entrevistas a la prensa y coincidieron en las críticas contra Gerardo Martino, ex DT de la escuadra nacional.

El testimonio más reciente es el de Hirving Lozano, que en conversación con la señal de TUDN destrozó al argentino y dio más detalles de la conducción del entrenador en su ciclo a cargo del seleccionado tricolor.

El futbolista del PSV se sinceró sobre el vínculo de la plantilla de México con el ahora estratega de Inter Miami. “Creo que nunca hubo una buena conexión entre su cuerpo técnico y los jugadores, nos trataban como niños chiquitos, como si fuéramos militares”, disparó el ‘Chucky’ en la nota que dio a David Faitelson para la televisión.

Además, el ex Nápoli dio su opinión personal y su postura sobre las formas que tenía el ‘Tata’ de llevar las riendas de la Selección Mexicana. “Manejar así al grupo fue un error muy grande, hubo algunas decisiones de su parte que para mi experiencia y mi pensar, no fueron las correctas”, agregó el delantero repasando sus vivencias en el tiempo pasado con el Tri, antes de la llegada de Jaime Lozano.

El atacante del equipo de Países Bajos recordó también la experiencia de la Copa del Mundo y aseguró que en ese torneo se terminó de quebrar lo poco que quedaba de la relación DT-futbolistas. “La verdad que el Mundial fue la gota que derramó el vaso, en lo personal me fui satisfecho porque di el máximo pero en general decepcionado porque México no merece eso”, apuntó Hirving dentro de sus declaraciones, que dieron mucha tela para cortar.

Por último, reveló lo que sufrió una vez concretada la eliminación del Seleccionado Nacional en Qatar. “Yo iba con mucha ilusión a ese Mundial, lo viví al máximo, pero cuando terminó tuve un mes complicadísimo cuando regresé del Mundial a Nápoli; no tenía ganas de nada, fue un período muy complicado, me lo tomé para meditar y la verdad que fue difícil”, concluyó el crack mexicano.

La palabra de Edson Álvarez había encendido la polémica con el ‘Tata’:

El mediocentro del West Ham fue el primero de la semana en apuntar contra Gerardo Martino, manifestando el cambio en el vínculo entre él y aquel entrenador: “Con el Tata teníamos una gran relación, una gran, gran relación; al punto que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas, es una persona que le gusta mucho hablar de futbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax, compartíamos muchas cosas… hasta la Copa del Mundo”.

El volante que hoy se desempeña en la Premier League narró lo traumático de la experiencia mundialista y al igual que ‘Chucky’, cómo no se podía seguir con el ciclo Martino post-certamen: “Cuando llega el Mundial, obvio no me sentía un titular indiscutible pero sí sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Cuando llega el partido de Polonia, hasta ahí todo iba bien con él, como siempre; pero cuando llega el partido de Argentina hace de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar, no inicié y no jugué. ¿Si vendió ese partido? (Risas)“.