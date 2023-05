El delantero de 30 años volvió a sumar minutos con la camiseta del Sevilla después de 9 meses de inactividad por la dura lesión que sufrió a mediados del 2022. A pesar de que el conjunto español logró alejarse del descenso, tiene el objetivo de colarse en la parte alta de la tabla de La Liga. Y el regreso de Jesús Corona fue una gran noticia para José Luis Mendilibar.

Si bien el entrenador español lo ha llevado de a poco, su intención es que el mexicano pueda tener rodaje sobre el final del torneo. Y de hecho, ‘Tecatito’ ya está demostrando estar en condiciones, convirtió un gol en el último partido frente al Real Valladolid. No hay dudas de que tendrá oportunidades en el club.

El futbolista estuvo en el canal oficial de Twitch del Sevilla y contó cómo está viviendo la plantilla esta semana tan importante para el club: “El partido contra Betis siempre es muy esperado y se vive durante toda la semana, pero primero debemos enfrentar a la Juventus. Luego pensaremos en el encuentro de liga”

Asimismo, Corona también confesó cómo vivió su lesión: “Nunca pensé que iba a pasar un momento así. Sabía que iba a tener buenos y malos momentos, pero nunca me imaginé pasar por esto. Cuando mi familia me preguntaba cuándo iba a volver, me daba mucha lastima porque no tenía una respuesta. Le doy gracias a todos porque hoy en día estoy aquí y pude aprender cosas positivas de todo lo que pasó”.

Lo cierto es que Corona se encuentra en un gran estado físico y tendrá la oportunidad de demostrar su valía en el cierre de la temporada. Si bien no puede sumar minutos en la Europa League porque no está inscrito, en La Liga es donde podrá mostrarse. En el Sevilla hay mucha expectativa de lo que pueda generar el mexicano.