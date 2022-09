El pelotero dominicano Albert Pujols, actual bateador designado de los Cardenales de San Luis, ya rebasó a Alex Rodríguez, legendario jugador de los Yankees de Nueva York ya retirado, en la clasificación histórica de cuadrangulares conectados de las Grandes Ligas y ahora buscará alcanzar los 700 jonrones.

En el partido en el que los Cardenales de San Luis vencieron 4x3 a los Piratas de Pittsburgh, Albert Pujols, quien vive su temporada número 222 llegó a 697 palos de vuelta entera en 11,360 turnos al bat y relegó a la quinta posición a Alex Rodríguez quien logró 696 vuelacercas en 10,566 turnos al bat a lo largo de 22 campañas también.

Albert Pujols comenzó su carrera en las Grandes Ligas en 2001 y desde entonces ha jugado para tres franquicias: Cardenales de San Luis en dos etapas (2001-11 y 2022-), Angelinos de Anaheim (2012-21) y Dodgers de Los Ángeles (2021).

Para tener una carrera tan extensa y productiva con tantos jonrones, Albert Pujols ha revelado la clave: "Para mí, juego todos los partidos como si fuera el último de mi carrera. Durante los 23 años que he jugado como profesional, durante los 37 años que he jugado en mi vida, siempre he apreciado este juego. Esta oportunidad llega una vez, y eso es algo con lo que he sido bendecido".

Récord de cuadrangulares en Grandes Ligas

Ya colocado en el cuarto lugar de la clasificación histórica de cuadrangulares en las Grandes Ligas, Albert Pujols va tras las marcas de Babe Ruth, tercero con 714 jonrones, Hank Aaron, segundo con 755, y Barry Bonds, líder absoluto con 762.