El domingo 24 de julio las Grandes Ligas estarán de fiesta ya que se llevará a cabo la inducción de los integrantes de la Clase 2022 al Salón de la Fama del Béisbol ubicado en Cooperstown, Nueva York. Uno de los inducidos será el dominicano David Ortiz, mejor conocido como Big Papi.

El dominicano David Ortiz, el célebre Big Papi, fue un pelotero que se desempeñó como bateador designado y primera base que jugó 20 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas: de 1997 a 2002 con los Mellizos de Minnesota y de 2003 a 2016 con los Medias Rojas de Boston. En 2408 partidos tuvo 8,640 turnos al bat, conectó 541 jonrones, anotó 1,419 carreras e impulsó 1,768. Dejón un promedio de bateo de .286.

Con esas estadísticas, David Ortiz, Big Papi fue electo para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown con el 77.9 por ciento de los votos de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés); los otros integrantes de la clase 2022 son Bud Fowler, Gil Hodges, Jim Kaat, Minnie Miñoso, Tony Oliva y Buck O'Neil.

David Ortiz se unirá en el Salón de la Fama del beisbol a otros tres legendarios peloteros dominicanos: Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. "Tuve una carrera de 20 años. Es lo que se espera, lo que no te esperas es que algún día te tocaría estar en un podio en el Salón de la Fama. Estoy nervioso, quisiera que acabe pronto", dijo Big Papi.

Albert Pujols y su admiración a Big Papi

El también dominicano Albert Pujols, actualmente pelotero de los Cardenales de San Luis, habló de Big Papi con admiración: "Es una bendición ver a otro Salón de la Fama de República Dominicana. Nosotros, toditos, puedo hablar por mi país la República Dominicana que nos sentimos super orgullosos de ver a David Ortiz entrar al Salón de la Fama. Él ha sido el hermano más grande que quizás yo no he tenido.Ha sido un mentor para mí. Lo puedo llamar a cualquier hora y los consejos que me da, son buenos consejos todo el tiempo".