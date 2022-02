"En este momento no está en los planes del equipo. Está entrenando solo y, por supuesto, estamos agradecidos con Jürgen por lo que ha aportado al equipo. En este momento estamos buscando ir en una dirección diferente. Mi esperanza es que la directiva y su agente encuentren lo mejor para él", señaló Gonzalo Pineda, Director Técnico de Atlanta Unided, hace poco menos de una semana para confirmar que Damm no será tenido en cuenta en el equipo.

Esta declaración no pasó para nada desapercibida y en los siguientes días comenzaron a surgir fuertes rumores sobre el futuro cercano del carrilero por derecha que supo brillar en Tigres UANL. Y en la jornada de ayer, medios como W Radio Deportes, se animaron a asegurar que seguiría su carrera deportiva en el Guadalajara, noticia que explotó en las redes sociales. ¿Qué dijo el jugador al respecto?

Jürgen Damm utilizó su cuenta de Twitter para aclarar su situación. Primero, envío un mensaje sobre lo ocurrido con el Atlanta United: "Agradezco de corazón todo el apoyo y cariño brindado en estos años pero una reestructuración de mi salario no es negociable, mi contrato está garantizado y vigente. Si ésta decisión mía conlleva a no entrar en planes respeto la decisión y seguiré trabajando con la misma entrega".

"Y respecto a las notas que están circulando en diferentes medios sobre mi futuro, quiero aclarar que hasta el momento no hay nada. Yo continúo entrenando todos los días con el Atlanta United 2 y agradezco muchísimo a cada uno de los clubes que han mostrado interés en mi persona", apuntó con contundencia, desmintiendo los fuertes rumores que lo ubicaban en Verde Valle.

Jürgen Damm estaría descartado para Chivas

A pesar de que W Radio Deportes dio por hecha su llegada al Rebaño Sagrado, la periodista Karina Herrera, quien es muy cercana a la institución, aseguró que este traspaso no se haría en este mercado de pases. "Para quienes me preguntan sobre Jürgen Damm, les puedo asegurar que POR AHORA no llega a Chivas, en un futuro quien sabe, pero POR AHORA, descartado", señaló.