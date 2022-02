LA Galaxy: Javier ‘Chicharito’ Hernández reveló que su carrera no está terminada pese a jugar en la MLS

Las decisiones del polémico Javier “Chicharito” Hernández han sido muy cuestionadas alrededor de su vida personal y profesional, y su arribo a la Major League Soccer no es la excepción, pues es un torneo que se ha caracterizado como el ocaso de muchos futbolistas, pues grandes estrellas del balompié mundial la han tomado como el último lugar para jugar antes de anunciar su retiro, algo que molesta al tapatío.

Y es que de acuerdo a Hernández esa situación no es la que vive él actualmente, pues se siente con más energía e ímpetu que en otras ocasiones, por lo que decidió enviar un contundente mensaje a sus detractores y les avisó que su carrera no está acabada, sino todo lo contrario, pues se siente con mucho ánimo para seguir dando alegrías a Los Ángeles Galaxy, equipo con el que desea salir campeón.

"La gente piensa que ya está casi terminada mi carrera. No siento que estoy terminado", apuntó el canterano de las Chivas de Guadalajara durante el Media Day del Galaxy de la MLS, donde también aprovechó para lanzar algunos elogios a sus compañeros, quienes cada temporada lo ayudan a ser mejor tanto dentro como fuera del campo de juego, y es algo que no tiene como agradecer, pues no cuenta con nadie más en Los Ángeles.

"Efraín Álvarez es muy talentoso. Todos sabemos eso y por eso lo mencionas. Pero no sé si es bueno o malo hablar de alguien, porque muchas veces lo alabas y es más presión para él. Hay veces que quiero decir que es un jugador joven que tiene un futuro brillante, pero también yo tengo un futuro brillante porque tengo 33 años y no se sabe qué va a pasar en tres o cuatro años. Hay que dejar que se desarrollen, tanto a Efra, como Julián (Araujo)".

¿Deuda pendiente con el Galaxy?

Ahora el ex jugador del Manchester United alista todo para una campaña más usando los colores del equipo californiano, en donde quiere que esta temporada sea memorable, pues asegura tienen plantel para lograr lo que quieran, entre esos objetivos se encuentra un título, el cual el tricolor quiere sí o sí pues ha señalado en repetidas ocasiones que es una revancha que quiere cumplir con su escuadra.