Desde enero del 2020, Javier Hernández se desempeña en la Major League Soccer de la mano de Los Angeles Galaxy. Hasta el momento, ha mostrado un rendimiento más que aceptable: lleva 67 partidos disputados, marcó 35 goles y repartió 5 asistencias. Y a pesar de que está bien asentado en la institución y en la ciudad, su tiempo podría estar acabándose allí. ¿La razón? Finaliza contrato en diciembre de este 2022.

Los rumores indican que el exdelantero de la Selección Mexicana no renovaría su vínculo, por lo que tiene que ir buscando un nuevo destino para continuar su carrera profesional. Y es por este motivo que la directiva del club ya se está moviendo en busca de un reemplazante que dé que hablar. El apuntado es, ni más ni menos, que un goleador de época que supo tener el mundo a sus pies.

Se trata de Luis Suárez, el uruguayo de 35 años que viste la playera de Nacional de Montevideo. Firmó un contrato corto con el equipo de sus amores con la intención de llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022, pero no seguirá más allá de enero. La dirigencia de Los Angeles Galaxy, para nada lenta, ya inició pláticas con su agente y lo ven como el sucesor de Chicharito.

"Hizo un esfuerzo enorme por venir y cada vez que me preguntan lo digo para no generar expectativas. Suárez se va, y él también lo ha dicho", fueron las contundentes palabras de José Fuentes (presidente de Nacional) para dejar en claro que el Pistolero no seguirá en la institución de cara al año que viene.

Hace escasas semanas, el propio Suárez confesó que tuvo distintos acercamientos del futbol mexicano: equipos como Cruz Azul, Toluca y América preguntaron condiciones, pero no lo convencieron. Ahora llegó el turno del elenco californiano, quien puede ofrecerle un nivel de competitividad menor al de la Liga MX pero, sin dudas, un mejor estilo de vida para él y su familia. ¿Será lo que busca para el cierre de su carrera?