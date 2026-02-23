Las noticias que llegan desde Estados Unidos sobre James Rodríguez no son buenas. El ’10’ de la Selección Colombiana fichó por Minnesota United a principios de febrero tras su paso por León con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026, pero su estadía en la MLS no comenzó de la mejor manera.

En primer lugar, James no fue convocado para la primera jornada de la Temporada Regular y su entrenador, Cameron Knowles, avisó que es difícil poner una fecha para su debut. Sin embargo, por si eso fuera poco, ahora el director deportivo de Minnesota United lanzó una fuerte crítica contra el colombiano.

James Rodríguez no jugó la primera jornada de la MLS (@MNUFC)

Manny Lagos llamó “egoísta” a James Rodríguez

El director deportivo de Minnesota -Manny Lagos- no tuvo piedad con James y lo tildó de egoísta porque, según él, Rodríguez ve el fichaje por Minnesota United como una oportunidad de llegar bien físicamente al Mundial y no con la finalidad de conseguir los objetivos colectivos de la franquicia.

En declaraciones recogidas por el diario As, Lagos sentenció: “No tiene las piernas para jugar noventa minutos. Quiere prepararse los próximos cuatro meses para el Mundial. Eso es un poco egoísta de su parte. No es que todo esto sea para el club. Ambas partes son como ‘miremos cómo va esto’”.

El DT de Minnesota United se mantiene cauto respecto al debut de James

En el marco del duelo con Austin FC por la Jornada 1 de la MLS, Cameron Knowles -DT de Minnesota- dijo sobre el estreno de James Rodríguez: “Esperamos integrarlo al grupo cuando volvamos el lunes. Es difícil poner un tiempo específico porque no lo hemos visto en una semana completa de entrenamientos”.

Néstor Lorenzo, estratega de la Selección Colombia, ya le avisó a James que debe ganar rodaje para ser parte de la convocatoria del Mundial 2026 y, de momento, eso no ha pasado a falta de cuatro meses para la cita mundialista que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

