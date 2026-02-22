Mientras Cristiano Ronaldo gana 244 millones en Al-Nassr, el salario que cobra James Rodríguez en la MLS

Mientras uno domina el ranking salarial del futbol mundial, el otro apuesta por relanzar su carrera en la MLS. Cristiano Ronaldo y James Rodríguez viven realidades muy distintas en lo económico, aunque ambos mantienen intacta la ambición competitiva en la recta final de sus trayectorias.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo determinante en Al-Nassr. El portugués continúa marcando en la mayoría de los partidos y recientemente alcanzó los 963 goles como profesional, quedando cada vez más cerca de la histórica barrera de los 1000 tantos.

Además, CR7 ya confirmó que su intención es continuar en Arabia Saudita. Su gran objetivo es conquistar su primer título en el país y, en paralelo, llegar en plenitud al Mundial 2026 con Portugal, torneo que podría marcar el cierre definitivo de su carrera internacional. En lo económico, percibe 244 millones de euros por temporada, siendo actualmente el futbolista mejor pago del planeta.

Dos realidades opuestas en Arabia y la MLS

Del otro lado aparece James Rodríguez, quien tras su paso por el futbol mexicano ,donde brilló en lo individual pero su equipo no logró responder colectivamente, atravesó semanas entrenando por su cuenta a la espera de una nueva oportunidad. Finalmente, alcanzó un acuerdo con Minnesota United FC para sumarse a la Major League Soccer.

El colombiano firmó contrato hasta el Mundial 2026 con opción de renovación, en lo que muchos consideran su última gran oportunidad de pelear por un título importante a nivel de clubes. Según informó beIN Sports, James percibe alrededor de 5 millones de dólares al año, una cifra similar a la que cobraba en la Liga MX, muy lejos de los números astronómicos de Cristiano.

James se convirtió en uno de los futbolistas mejores pagos del futbol estadounidense pero también está lejos de los 12 millones de dólares que percibe Lionel Messi, quién hoy por hoy es el que más gana en la liga.

