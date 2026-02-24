Antoine Griezmann tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2027. Sin embargo, hay posibilidades de que el francés no llegue a cumplir la totalidad de su vínculo debido a que un equipo de la MLS tiene la intención de fichar al campeón del mundo en 2018.

Según lo informado por Tom Bogert, periodista estadounidense de The Athletic, Orlando City abrió conversaciones para concretar la llegada de Antoine Griezmann. Hasta el momento las platicas se centraron en convencer al futbolista y a su entorno.

Los detalles de la negociación

De acuerdo a lo revelado por el reportero, todavía no ha habido una oferta de Orlando City hacia el Atlético de Madrid. Además, hay un punto que puede complicar la negociación: el equipo de la MLS quiere contar con Antoine Griezmann en el mercado actual.

No obstante, el francés actualmente es un titular de Diego Simeone en el Atlético de Madrid y no tendría en mente su salida hasta el verano. El club español está cerca de llegar a la final de la Copa del Rey (le ganó 4-0 a Barcelona en la ida de la semifinal) y todavía sigue en carrera en la UEFA Champions League.

Antoine Griezmann viendo un partido de NBA (Getty Images)

Orlando City es uno de los cuatro equipos de la MLS que tienen interés en Antoine Griezmann, pero la institución californiana cuenta con los derechos de descubrimiento del futbolista y por eso tendrá prioridad a la hora de negociar con el delantero francés.

Antoine Griezmann siempre se ha mostrado interesado en la cultura de los Estados Unidos y es aficionado de la NBA. Por este motivo su llegada a la MLS debería darse más pronto que tarde, y lo lógico sería que suceda en el próximo verano pero no antes.

